В Таллинне стремительно растет число случаев использования фальшивых купюр

Эстонские власти выявляют все больше случаев использования поддельных денежных банкнот. В мае в Таллинне и Харьюмаа был выявлен 61 такой инцидент - это в два раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила Пыхьяская префектура, отметив, что с наступлением лета у преступников появляется больше возможностей распространять фальшивые купюры, поскольку население активнее приобретает товар за наличные на рынках и мероприятиях на открытом воздухе.

24 мая полиция задержала в Таллинне 17-летнего молодого человека, который подозревается в распространении фальшивых денег. Ранее не наказываемый в уголовном порядке юноша действовал на столичных рынках. Он покупал товар стоимостью несколько евро, за который расплачивался поддельными банкнотами номиналом в 50 евро и получал сдачу уже подлинными купюрами.

У властей есть основания полагать, что подобную схему он реализовал не менее 10 раз.

По словам руководителя службы расследования уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Юхан Оясоо, в Эстонии чаще всего встречаются поддельные купюры именно номиналом в 50 евро.