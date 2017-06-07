Члены НАТО получат информацию о морских водах Эстонии

На заседании комиссия по государственной обороне обсудила развитие интегрированного мониторинга морских вод и других связанных с этим средств, чтобы укрепить морскую безопасность Эстонии. Концу года будет налажен обмен данными по мониторингу морских вод как внутри Эстонии между военными и полицией, так и с членами НАТО.

"В последнее время в области мониторинга морских вод наблюдаются положительные изменения", - отметил председатель комиссии Ханнес Хансо. До сих пор Департамент полиции и пограничной охраны собирал данные по мониторингу морских вод, но военно-морские силы не получали информацию в нужном для них формате. "Мы должны лучше использовать государственные ресурсы, – сказал Хансо. – Сотрудничество между государственными учреждениями – крайне необходимо".

Представители сферы обороны пояснили комиссии, что к концу года будет готово новое решение. Оно позволит ВМФ Эстонии получать от Департамента полиции и пограничной охраны данные, которые лучше соответствуют их нуждам.

"Скоро мы сможем более эффективно делиться своими данными по мониторингу морских вод и с союзниками НАТО, – добавил Хансо. – В идеале, мониторинг морских вод должен выйти на один уровень с мониторингом нашего воздушного пространства. Мы собираем данные по Эстонии, к ним добавляются данные Латвии и Литвы, и эти данные, в свою очередь, становятся частью данных НАТО".

По словам Хансо, комиссия по государственной обороне и в будущем намерена систематически заниматься этой темой.

Член комиссии по государственной обороне Йоханнес Керт положительно высказался о сотрудничестве между разными ведомствами, которым руководит рабочая группа, созданная при Министерстве внутренних дел. "К концу года будет достигнута совместимость данных по мониторингу морских вод как внутри Эстонии, так и с НАТО. Но это не должно стать последним достижением в этой области, – сказал Керт. – Мониторинг морских вод необходимо постоянно развивать и дополнять. То же самое можно сказать и о мониторинге Чудского озера и Теплого озера. Задача комиссии по государственной обороне – сделать так, чтобы люди, работающие над развитием мониторинга морских вод, от этого не устали, как случалось раньше".

О планах и деятельности, связанных с морской безопасностью, комиссии рассказали директор по координации вопросов безопасности и государственной обороны Государственной канцелярии Кристьян Прикк, вице-канцлер Министерства обороны по инвестициям в оборону Меэлис Ойдсалу, заместитель командующего Оборонительными войсками бригадный генерал Индрек Сирел, а также руководитель отдела политики пограничной охраны Министерства внутренних дел Янек Мяги.