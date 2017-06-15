В четверг в Нарве выходит в прокат снятый в Нарва-Йыэсуу фильм "Рыба-мечта"

Начиная с четверга в прокат кинотеатра Apollo в Нарве выходит фильм российско-эстонского производства о влюбившемся в эстонскую русалку Хелену петербуржце — "Рыба-Мечта". Большая часть действий кинокартины происходит в Нарва-Йыэсуу, где и проходили съемки фильма.

Фильм-драма с элементами черной комедии рассказывает о скромном петербуржце Романе, который приезжает в Нарва-Йыэсуу уединенно заниматься научной работой. В один прекрасный день, купаясь в море, плохо умеющий плавать герой заплывает слишком далеко. Его жизнь спасает загадочная Хелена, и новый роман проходит весь путь от саморазрушительной страсти до избитой любовной истории. Роман с русалкой превращает жизнь мужчины в кромешный ад, лишая его трудоспособности и всей прежней жизни и приводя к неожиданной развязке. Для фильма характерны минималистичные виды природы и пустынные берега, где атмосфера может оказаться важнее содержания сцены.

В фильме снимались как зарубежные актеры — Владимир Мишуков, Максим Виторган и Андрей Бильжо из России, а также литовская актриса Северия Янушаускайте, так и актеры из Эстонии — Райн Толк, Юрий Власов, Тийна Таурите, Диана Клас, Екатерина Новосёлова, Тарво Вридолин, Андрес Пуустусмаа и Катарийна Тамм.

Премьерный показ киноленты "Рыба-Мечта" состоится в четверг, 15 июня, в 19.00 в кинотеатре Apollo в Нарве, после чего фильм будет в прокате в том же кинотеатре в течение нескольких дней. Смогут ли его в ближайшее время посмотреть жители других городов Эстонии, пока неизвестно.

Кинолента уже была в российском прокате в 2016 году.

На премьере будет присутствовать режиссер картины — Антон Бильжо.

Сопродюсеры фильма — студии Nafta Films (Эстония) и Honey Films (Россия), при поддержке Вируского кинофонда.

Трейлер фильма: