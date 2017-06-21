Обвиняемому Россией в связях с исламскими террористами пожизненно запретили въезд в Эстонию

Эстония установила постоянный запрет на въезд в страну для уроженца Эстонии, 36-летнего гражданина России Александра Тарасенко. В марте этого года суд Калининграда вынес заочное решение о его аресте. По данным как российских, так и эстонских спецслужб, мужчина придерживается радикальных взглядов и может воевать в Сирии в составе экстремистской группировки ИГИЛ.

Решение о запрете на въезд накануне приняло МВД, основываясь на оперативной информации Полиции безопасности (КаПо).

Александр Тарасенко родился в Эстонии, но еще в детстве покинул страну. В настоящее время в Эстонии у него нет родственников, ни каких-либо экономических связей, но тем не менее, по данным КаПо, сюда он приезжал регулярно.

Во время неоднократных визитов Тарасенко в Эстонию в период с 2014 по 2015 год КаПо выяснила, что он придерживается радикальных взглядов и хочет отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации ИГИЛ.

По данным КаПо, о радикальных взглядах Тарасенко свидетельствуют и его сообщения в социальной сети Facebook. С сентября по декабрь прошлого года он выкладывал фотографии с символикой ИГИЛ. Эстонская спецслужба пришла к выводу, что мужчина в настоящее время сам вступил в ИГИЛ и находится либо в Сирии, либо в Ираке.

По оценке КаПо, пребывание Александра Тарасенко в Эстонии может способствовать созданию контактов между жителями страны и представителями исламистских организаций.

Также, считают спецслужбы, нельзя исключать, что вернувшись из Сирии или Ирака он может осуществить теракт - наподобие тех, которые в последнее время регулярно происходят в разных городах Европы.

Исходя из выше изложенного, власти страны посчитали Тарасенко угрозой безопасности и общественному порядку Эстонии.

В марте этого года об Александре Тарасенко писали калининградские СМИ. Портал "Новый Калиниград", освещая заочный суд над мужчиной, отмечал, что Тарасенко стал первым в Калининградский области человеком, который, по данным регионального УФСБ, воюет на стороне террористической организации (предположительно, запрещенная в России ИГИЛ).

Официально до этого случая никому из жителей региона подобных обвинений не предъявляли.

Калининградскую область Александр Тарасенко покинул в июне 2015 года. Его родители полагают, что их сын уехал учиться в Турцию, хотя о дате отъезда он им не сообщал.

Вместе с тем адвокат Тарасенко считает, что доказательств причастности его подзащитного к террористам нет. Критически он отнесся и к фотографиям, которые УФСБ использовало на суде в качестве доказательства связи Тарасенко с террористами. Что именно изображено на снимках, в судебном заседании не оглашалось. Адвокат считает, что фотографии не исследовались на предмет достоверности; неизвестно, кем и зачем они были сделаны.

"Утверждать, что фото подтверждает, что Тарасенко участвовал в незаконных вооруженных формированиях, нельзя. Это может быть хвастовство, какое-то сознательное введение в заблуждение. Есть вопросы, изображен ли именно он на снимках", - отметил защитник.

По российским законам, Тарасенко грозит до 20 лет лишения свободы.