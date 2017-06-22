Налогово-таможенный департамент Эстонии за две недели изъял 14 000 спиннеров

Ставшая в 2017 году популярным развлечением у детей вертушка (спиннер) привлекла внимание Налогово-таможенного департамента. С конца мая до середины июня на почте задержали примерно 14 000 спиннеров. Таможня обещала отправить их обратно в Китай, потому что у них нет маркировки соответствия стандартам ЕС или эта маркировка поддельная.

На странице департамента в facebook под размещенным 21 июня сообщение о том, что в последние несколько недель Эстонию наводнили спиннеры, которые не отвечают нормативам ЕС - у них отсутствует маркировка CE (знак европейского соответствия стандартам ЕС Conformité Européenne - прим. ред.), комментаторы возмущаются тем, что из-за отсутствия маркировки заказанный ими товар возвращается обратно, в тоже время точно такие же спиннеры легко можно купить в Латвии, Литве и Польше. Некоторые комментаторы ехидно спрашивают - 1 апреля еще не закончилось?

Как пояснила порталу rus.err.ee пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ, получатели спиннеров разные - как фирмы, так и частные лица. В основном они заказывают их в Китае. "Довольно часто маркировка СЕ не соответствует документам на товар. Бывают случаи, когда маркировка с номером уполномоченного органа подделана. Такие товары возвращаются обратно их отправителю".

С вопросами о безопасности представитель НТД отправил в Департамент защиты прав потребителей, который отвечает за безопасность детских игрушек.

С конца мая до середины июня Налогово-таможенный департамента изъял 40 партий спиннеров общим числом примерно 14 000 штук.

Департамент защиты прав потребителей отметил, что в Европе за последние недели произошло несколько несчастных случаев, когда мелкие детали игрушек попадали в дыхательные пути и детям требовалось хирургическое вмешательство, также были зафиксированы случаи, когда пальцы попадали в отверстия или спиннеры с острыми краями наносили режущие раны.

Департамент советует при покупке спиннера обращать внимание на наличие на упаковке маркировки CE, также у игрушки должен быть серийный номер, номер партии или другое обозначение, которое может помочь распознать товар, а в упаковке должен быть документ, в котором указаны производитель, торговая марка и контактный адрес.