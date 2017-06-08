Департамент: популярные в Эстонии спиннеры могут быть опасны для детей

В Департамент защиты прав потребителей поступило большое количество сообщений о задержанных таможней спиннерах (fidget spinner), по поводу которых возникло подозрение, что они не отвечают требованиям по безопасности игрушек.

Задержанные таможней игрушки, соответствие требованиям которых не доказано, не допускаются на рынок ЕС, передает Postimees со ссылкой на Департамент защиты прав потребителей.

В Европе за последние недели произошло несколько несчастных случаев, когда мелкие детали игрушек попадали в дыхательные пути и детям требовалось хирургическое вмешательство, также были зафиксированы случаи, когда пальцы попадали в отверстия или спиннеры с острыми краями наносили режущие раны.

Департамент советует при покупке спиннера обращать внимание на наличие на упаковке маркировки CE, также у игрушки должен быть серийный номер, номер партии или другое обозначение, которое может помочь распознать товар, а в упаковке должен быть документ, в котором указаны производитель, торговая марка и контактный адрес.

Также департамент обращает внимание родителей, что эта игрушка не предназначена для детей младше трех лет.