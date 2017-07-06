Для рекламы фильма "Трансформеры" к кинотеатру в Мустамяэ подгонят настоящие танки

Во время премьеры фильма "Трансформеры: Последний рыцарь" Кайтселийт с британскими союзниками продемонстрируют 7 июля перед Mustamae Keskus в Таллинне военную технику, в том числе танки Challenger 2, с которыми британцы также участвовали в съемках этого фильма.

"Королевские гусары Ее Величества участвовали в съемках нового фильма о Трансформерах в ноябре прошлого года, тогда использовались именно те танки Challenger 2, которые мы продемонстрируем в пятницу перед кинотеатром Apollo, - сказал капитан Роберт Атчисон. - Королевские гусары Ее Величества с удовольствием используют возможность познакомить граждан со своей работой и приглашают всех желающих на знакомство с Challenger 2".

Прибывших из Тапа британских союзников в Таллинне будет сопровождать в полном вооружении боевая группа Пыхьяского округа Кайтселийта, которая провела сражение с танками британских союзников Challenger 2 в составе 1-й пехотной бригады Сил обороны в рамках крупномасштабных учений Kevadtorm 2017.

"Пыхьяский округ с британскими танками и прочей техникой готовится к предстоящим в следующем году крупномасштабным учениям Siil 2018, где планируется использовать тысячи резервистов и членов Кайтселийта со всей Эстонии", - сказал глава Пыхьяского округа Кайтселийта, полковник-лейтенант Тоомас Вяли.

Военную технику будут демонстрировать перед торговым центром Mustamae Keskus с 15:00 до 20:00, когда в мустамяэском кинотеатре Apollo пройдет премьера блокбастера "Трансформеры: Последний рыцарь".