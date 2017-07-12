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Филолог: выступления эстонских министров в европарламенте вызвали у британцев улыбки ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Филолог английского языка Туули Одер признала после выступления эстонских министров в Европейском парламенте, что выступления некоторых политиков было неловко слушать.

По ее словам, одним из тех, чье знание языка оставляло желать лучшего, был министр Тоомас Тынисте. "Текст очевидно написал кто-то другой, а министр выучил его наизусть и рассказал. Он сделал это довольно нескладно, допуская ошибки, что говорит о том, что его уровень владения языком недостаточен, чтобы он мог сам писать такие тексты и выступать спонтанно", – сказала Одер в интервью радиопередаче "Vikerhommik".

Такие же мысли возникли у Одер в отношении англоязычного текста, зачитанного Урве Пало по бумажке. Слушая ее, Одер предположила, что министр владеет английским языком на уровне А2 (начальный уровень), тогда как министр должен владеть языком на уровне С2, то есть почти таком же, как у образованного носителя языка. Это особенно важно в свете председательства Эстонии в Совете ЕС, отметила Одер.

Для специалистов необходимо знать язык на самом высшем уровне – С1. "Мы можем очень красиво прочитать текст, но если восприятие языка на слух слабое, например, на уровне А2, то невозможно понять вопрос, заданный на языке уровня С1", – пояснила филолог.

По мнению Одер, речи эстонских министров, вероятно вызвали улыбки у каждого британца, который услышал их. "Если я плохо говорю на немецком языке, то это моя проблема. Если наши министры в выступлениях используют такой английский язык, то это проблема Эстонии, и с ней надо срочно что-то делать", – подчеркнула она.

Для Эстонии типично, что 45-летние жители и люди более старшего возраста не умеют бегло говорить на английском языке.

Учитывая председательство Эстонии в ЕС, надо было это предусмотреть, так как было известно, что эстонские министры окажутся под пристальным вниманием. "У каждого индивидуальные потребности, надо было провести для них подходящий коммуникативный языковой курс, – сказала Одер. – Это взрослые ученики с высоким самоконтролем, которые мотивированы изучать язык и могут многого достичь".

Она сказала, что, например, Тынисте надо в срочном порядке проконсультироваться с преподавателем английского языка. "Надо учиться, проигрывая разные ситуации через ролевые игры, чтобы не возникло такой неловкой ситуации, как вчера, когда министр не понял вопросы и не смог на них ответить", – сказала Одер.

Интервью "Vikerhommik":

Редактор: Ирина Киреева

палоевропарламентпредседательство в естынистеязык


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