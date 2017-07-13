ВИДЕО: лихач из Эстонии в Латвии замазал номерной знак шоколадом и разогнался до 185 км/ч

Во вторник, 11 июля, латвийские полицейские задержали автомобиль BMW, за рулем которого находился житель Эстонии. Вместо разрешенных 90 км/ч водитель разогнался до 185 км/ч. Кроме того, у автомобиля впереди отсутствовал номерной знак, а на знаке сзади одна из букв заляпана шоколадом.

В два часа дня на 48-м километре шоссе Рига-Айнажи по направлению в Тую работники латвийской дорожной полиции заметили подозрительный BMW - водитель не соблюдал правила дорожного движения, кроме того, он сильно превысил максимально допустимую скорость, передает Rus.Delfi.lv.

За нарушителем гнались сразу два экипажа полиции. Когда BMW удалось остановить, оказалось, что водитель (1990 года рождения) и его пассажир являются жителями Эстонии без определенного гражданства (на видео видны серые паспорта нарушителей).



Видео: полиция Латвии

При осмотре машины выяснилось, что впереди отсутствует номерной знак, в свою очередь, на знаке сзади одна из букв заляпана шоколадом. Водитель признался, что сделал это намеренно - чтобы его не распознал фоторадар. По его словам, в Эстонии полиции на дорогах почти нет, и он думал, что в Латвии такая же ситуация, а нарушения фиксируют в основном фоторадары.

За намеренное сокрытие номерных знаков гражданину Эстонии выписали штраф в размере 400 евро и лишили водительских прав на полгода.