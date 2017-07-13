В Нарве избили и ограбили директора группы Avenue Григория Малышкина

В Нарве в конце прошлой недели жестоко избили и ограбили директора музыкальной группы Avenue Григория Малышкина. Личности преступников пока не установлены.

Внезапное нападение на директора Avenue Григория Малышкина произошло в ночь на субботу, 8 июля, когда он после завершения выступления группы на байкерском фестивале в Нарвской крепости возвращался домой, сообщает rus.postimees .

У дома на улице Виру на него напали неизвестные, предположительно, их было двое, первый же удар по голове оглушил 50-летнего мужчину, преступники забрали кошелек с деньгами и документами, ущерб составил 1253 евро.

Григорий Малышкин - известный в Ида-Вирумаа организатор музыкальных и театральных мероприятий, фестивалей, арт-директор нарвского культурного центра Geneva и директор популярной музыкальной группы Avenue.