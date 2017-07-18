Яак Ааб: программа инвестиций Ида-Вирумаа должна быть готова к концу лета

Министр госуправления Яак Ааб сказал, что программа инвестирования в развитие региона Ида-Вирумаа не заморожена. Сейчас идет подготовительная работа и разработка предложений. Конкретная программа может быть готова в конце августа или начале сентября.

Программа инвестиций в Ида-Вирумаа, по словам Ааба, готова в первоначальной форме и в кабинете правительства обсуждаются различные предложения, которые поступили из Ида-Вирумаа. В прошлую пятницу Ааб сам посетил северо-восточный регион страны и говорил об инвестициях с предпринимателями.

"Когда мы отсеем предложения, надо будет привести их в соответствие с финансовыми цифрами, тогда программа будет готова", – сказал Ааб ERR.

Входящий в рабочую группу экспертов, сформированную при прошлом министре госуправления Михаиле Корбе, бывший парламентарий Лембит Кальювеэ сказал десять дней назад газете Põhjarannik, что рабочая группа не собиралась более месяца и ему непонятно, почему правительство не обсуждает предложения.

"Слышал, что ждут вступления в должность нового министра госуправления Яака Ааба. Но это несерьезно. Министры поменялись, государственный механизм не должен простаивать. Если мы хотим, чтобы программа Ида-Вирумаа была запущена со следующего года, то надо было принять принципиальные решения еще до Яанова дня, так как этот вопрос касается и бюджета. Сейчас же нет ни одного признака того, что вопрос продвигается вперед", – сказал Кальювеэ.

Ааб ответил на это, что только вступил в должность министра и хочет сначала войти в курс дела.

Он отметил, что на период с 2017 по 2021 годы для Ида-Вирумаа в различных министерствах запланировано 160 млн евро. "Конечно, эта сумма может быть больше, так как если мы говорим о каком-то проекте и европейских средствах, то туры подачи ходатайств еще идут", – сказал Ааб.

Ида-Вирумаа в период с 2017 по 2021 год будет в приоритете. "Все министерства, планируя свою деятельность и инвестиции, считаются с этим. И если мы говорим о региональных мерах, то в региональной программе конкурентоспособности сумма для Ида-Вирумаа больше, чем, например, если бы она была распределена между регионами пропорционально", – сказал Ааб.