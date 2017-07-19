Власти Нарвы рассматривают вариант для сохранения брусчатки возле вокзала

В ходе строительства автовокзала в Нарве под асфальтом обнаружили брусчатую мостовую. Нарвитяне в интернете начали активно обсуждать возможность сохранения брусчатки. Власти города подключились к этому обсуждению и рассматривают варианты сохранения кусочка старой Нарвы.

В конце июня началось строительство нового автовоказала в Нарве. Работы должны завершиться в конце сентября. В ходе подготовительных работ строители сняли слой асфальта на площади и подъездах к вокзалу, под которым обнаружилась брусчатая мостовая довоенных времен.

На нарвском сайте seti.ee горожане 17 июля начали проводить опрос, к 19 июля в опросе приняло участие 1213 человек. За сохранение брусчатки проголосовало 990 человек (81,6%), за асфальт - 223 человека (18,4%).

Поскольку опрос стихийный, городские власти решили эту тему взять под контроль.

Как сообщил председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов, на прошлой неделе в ходе работ по реконструкции вокзала, после вскрытия асфальта, обнаружился старинный слой брусчатки. В настоящее время руководство города рассматривает различные варианты сохранения каменной кладки на привокзальной площади.

"В каких местах и в каком объеме она будет сохранена, зависит от целого ряда факторов: соблюдение современных требований и нормативов в дорожном строительстве, интересы пешеходов, имеющих трудности с передвижением, возможности изменения условий договора, заключенного в рамках конкурса госпоставки, необходимость изменения строительного проекта. Важно также учесть сроки строительства вокзала и дополнительные финансовые средства, которые могут потребоваться при изменении хода реконструкционных работ", - сообщил Ефимов.

На состоявшемся совещании с участием руководства города и специалистов, было предложено два варианта сохранения брусчатки. После проведения всех необходимых финансовых расчетов, будет принято окончательное решение, о котором проинформируют общественность.