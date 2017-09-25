Полиция безопасности (КаПо) в понедельник утром задержала старшего специалиста по дорогам Отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Тоомаса Мяги. Вместе с ним задержаны еще несколько человек.

Как сообщила порталу rus.err.ee Вируская окружная прокуратура, сегодня утром, 25 сентября, сотрудники Полиции безопасности задержали несколько человек по подозрению в их причастности к нарушениям, связанным с осуществлением технадзора по городским контрактам на строительство дорог в Нарве. Предполагается, что в результате этих нарушений строительные работы не соответствуют требованиям по качеству.

По сообщениям прокуратуры, есть основания полагать, что осуществляющая дорожные работы строительная фирма в результате ненадлежащего технадзора получила незаконный доход, окончательная сумма которого выяснится в ходе расследования.

Одним из задержанных в рамках этого дела является старший специалист Нарвской городской управы Тоомас Мяги, которому будет предъявлено подозрение в нарушении требований осуществления государственных закупок и в пособничестве мошенничеству. Также были задержаны два работника строительной фирмы и лицо, осуществляющее строительный надзор.

Тоомас Мяги занимается в Нарве подготовкой тендеров на ремонт и строительство дорог в приграничном городе.

Глава Департамента городского хозяйства Нарвы Елена Скулачева отказала порталу rus.err.ee в комментарии на данную тему.

Игнатов: выводы делать рано

Член городской управы Нарвы по хозяйственным вопросам Георгий Игнатов сказал, что на сегодняшний день слишком мало информации для выводов. "Пока неизвестно, в чем именно подозревают чиновника и о каком объекте идет речь, поэтому говорить о системной ошибке в работе департамента преждевременно. Чиновники у нас не работают самостоятельно, над ними есть руководители, поэтому нельзя говорить, что отсутствует контроль".

По словам Игнатова, если расследование правоохранителей докажет вину чиновника, то будут сделаны жесткие выводы в отношении этого чиновника и будет проведена служебная проверка, чтобы оценить работу руководителей.

По данным Союза архитекторов Эстонии, членом которого является Тоомас Мяги, с 2003 по 2010 гг он работал руководителем представительства проектировочного бюро AS ETP Grupp/AS Sweco Projekt в Нарве, с 2010 года - был членом правления нарвской фирмы Merelähendane TÜ.