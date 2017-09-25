В Идаской префектуре создадут отряд быстрого реагирования: работу получат 25 бойцов ({{commentsTotal}})
Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) поставил перед собой цель обеспечить наличие круглосуточных отрядов быстрого реагирования во всех четырех префектурах. В Идаской и Ляэнеской префектурах такие структурные единицы до сих пор не существовали.
Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что государство намерено увеличить число бойцов из отрядов быстрого реагирования с нынешних 75 до 150.
В Идаской и Ляэнеской префектурах такие подразделения создадут с нуля - в каждом их них будут работать по 25 сотрудников.
В крупнейшей префектуре - Пыхьяской - число работников отряда быстрого реагирования вырастет до 65 человек, в Лыунаской префектуре - до 35 человек.
К вербовке кандидатов Департамент полиции и пограничной охраны приступил в сентябре.
"Наша цель состоит в том, чтобы 60 новых полицейских быстрого реагирования приступили к работе с 2018 года. Первые тесты для кандидатов пройдут в ноябре этого года", - сказала заместитель генерального директора PPA Криста Аас.
Претендент на попадание в отряд быстрого реагирования должен быть в очень хорошей физической форме. При этом еще более важными качествами являются умение работать в команде и хорошая переносимость стресса.
Сотрудники отрядов быстрого реагирования привлекаются охране общественного порядка, реагируют на наиболее опасные вызовы, участвуют в обысках и задержании преступников. Помимо этого они специально обучены подавлению массовых беспорядков.
"Мы также набираем 45 региональных полицейских для укрепления полиции на местах. Большинство новых региональных полицейских будут работать в уездах", - сказала Криста Аас.
На рекрутинг, обучение и приобретение технического оснащения для новых сотрудников отрядов быстрого реагирования государственная бюджетная стратегия предусматривает 15,6 млн евро на ближайшие четыре года. На дополнительных 45 региональных полицейских выделят еще 5,9 млн евро.
Редактор: Сергей Михайлов