В Идаской префектуре создадут отряд быстрого реагирования: работу получат 25 бойцов

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) поставил перед собой цель обеспечить наличие круглосуточных отрядов быстрого реагирования во всех четырех префектурах. В Идаской и Ляэнеской префектурах такие структурные единицы до сих пор не существовали.

Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что государство намерено увеличить число бойцов из отрядов быстрого реагирования с нынешних 75 до 150.

В Идаской и Ляэнеской префектурах такие подразделения создадут с нуля - в каждом их них будут работать по 25 сотрудников.

В крупнейшей префектуре - Пыхьяской - число работников отряда быстрого реагирования вырастет до 65 человек, в Лыунаской префектуре - до 35 человек.

К вербовке кандидатов Департамент полиции и пограничной охраны приступил в сентябре.

"Наша цель состоит в том, чтобы 60 новых полицейских быстрого реагирования приступили к работе с 2018 года. Первые тесты для кандидатов пройдут в ноябре этого года", - сказала заместитель генерального директора PPA Криста Аас.

Претендент на попадание в отряд быстрого реагирования должен быть в очень хорошей физической форме. При этом еще более важными качествами являются умение работать в команде и хорошая переносимость стресса.

Сотрудники отрядов быстрого реагирования привлекаются охране общественного порядка, реагируют на наиболее опасные вызовы, участвуют в обысках и задержании преступников. Помимо этого они специально обучены подавлению массовых беспорядков.

"Мы также набираем 45 региональных полицейских для укрепления полиции на местах. Большинство новых региональных полицейских будут работать в уездах", - сказала Криста Аас.

На рекрутинг, обучение и приобретение технического оснащения для новых сотрудников отрядов быстрого реагирования государственная бюджетная стратегия предусматривает 15,6 млн евро на ближайшие четыре года. На дополнительных 45 региональных полицейских выделят еще 5,9 млн евро.