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ФОТО: нарвитяне голосуют на муниципальных выборах ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Нарвитяне голосуют на муниципальных выборах.
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Фото: Нарвитяне голосуют на муниципальных выборах. Автор: Сергей Степанов
Ида-Вирумаа

Сегодня по всей Эстонии проходят выборы в местные органы власти. Проголосовать можно до 20 часов в избирательных участках по месту жительству. 

Наблюдатели сообщают, что в городских автобусах Нарвы лежат газеты "Дачник" с рекламой кандидатов Избирательного союза Сависаара, сообщил нарвский журналист Сергей Степанов.

"Я посоветовал наблюдателям сообщить об этом в полицию", - добавил Степанов.

На выборах в местные самоуправления право голоса имеют достигшие 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане других государств Евросоюза, а также лица без гражданства или граждане не входящих в ЕС стран, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянное право на жительство.

Редактор: Надежда Берсенёва

выборы в нарве


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