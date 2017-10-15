ФОТО: нарвитяне голосуют на муниципальных выборах ({{commentsTotal}})
Сегодня по всей Эстонии проходят выборы в местные органы власти. Проголосовать можно до 20 часов в избирательных участках по месту жительству.
Наблюдатели сообщают, что в городских автобусах Нарвы лежат газеты "Дачник" с рекламой кандидатов Избирательного союза Сависаара, сообщил нарвский журналист Сергей Степанов.
"Я посоветовал наблюдателям сообщить об этом в полицию", - добавил Степанов.
На выборах в местные самоуправления право голоса имеют достигшие 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане других государств Евросоюза, а также лица без гражданства или граждане не входящих в ЕС стран, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянное право на жительство.
Редактор: Надежда Берсенёва