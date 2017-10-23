Первые заморозки вызвали очереди в шиномонтажках Эстонии

На этой неделе по ночам эстонские синоптики обещают до -7. Автовладельцы спешат заменить летнюю резину на зимнюю. Когда нужно обязательно "переобуть железного коня", и какую резину лучше использовать – узнала "Актуальная камера".

Первые заморозки начались совсем недавно, но около автомастерских уже собрались длинные очереди. Осторожные автовладельцы спешат поменять летнюю резину на зимнюю. По словам руководителя одного из автосервисов Дмитрия Бабушкина, в час приходится в среднем обслуживать по 4-5 автомобилей.

"Очередь началась с 15 октября. Со временем очередь начала расти. Самая большая очередь у нас была в выходные", – сказал руководитель автосервиса Gekkon Дмитрий Бабушкин.

На этой неделе синоптики прогнозируют ночные заморозки до -7 градусов, поэтому тем, кто все еще ездит на летней резине, эксперт по безопасности на дорогах Виллу Ване, советует сменить покрышки на подходящие для нашей погоды. "Первые заморозки уже были. Видимо, тянуть уже некуда, так как обещают снег и скользкие дороги. Сегодня утром по всей Эстонии были аварии, связанные с дорожным иусловиями", – отметил он.

В обязательном порядке использовать зимнюю резину нужно с 1 декабря до 1 марта. Или, если вы живете в городе и редко выезжаете за его пределы, можно также использовать ламельную резину, которая наносит меньший вред дорогам и окружающей среде.

Шипованную резину можно использовать с 15 октября. А если весна будет снежная, то ездить на ней разрешено до 30 апреля. Важно помнить, что глубина рисунка протектора должна быть больше, чем 3 миллиметра на любом виде покрышек.