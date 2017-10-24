Пятиклассник поймал в центре Тарту щуку весом 12 кг

Пятиклассник Артур Ипитс на занятиях рыболовного кружка в Тарту поймал в реке Эмайыги огромную щуку.

Об этом во вторник, 24 октября, сообщил портал Delfi.

По словам руководителя кружка Дениса Манова, мальчику повезло поймать такой улов, так как у него был спиннинг. Вытащить тяжелую рыбу из воды школьнику помог руководитель.

Рыбу длиной 123 см и весом не менее 12 килограммов позже выпустили обратно в реку.

Манов объяснил, что такие рыбы дают хорошее потомство.

Вес щуки руководитель кружка Денис Манов рассчитал приблизительно, так как весов под рукой не было. Автор: Денис Манов/Facebook