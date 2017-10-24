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Пятиклассник поймал в центре Тарту щуку весом 12 кг ({{commentsTotal}})

Эстония
Щука. Иллюстративная фотография.
Щука. Иллюстративная фотография. Автор: katdaned/Creative Commons
Эстония

Пятиклассник Артур Ипитс на занятиях рыболовного кружка в Тарту поймал в реке Эмайыги огромную щуку.

Об этом во вторник, 24 октября, сообщил портал Delfi.

По словам руководителя кружка Дениса Манова, мальчику повезло поймать такой улов, так как у него был спиннинг. Вытащить тяжелую рыбу из воды школьнику помог руководитель.

Рыбу длиной 123 см и весом не менее 12 килограммов позже выпустили обратно в реку.

Манов объяснил, что такие рыбы дают хорошее потомство.

Вес щуки руководитель кружка Денис Манов рассчитал приблизительно, так как весов под рукой не было. Автор: Денис Манов/Facebook

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



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