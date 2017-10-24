Из-за предупреждений о шторме и снеге со среды в Эстонии нельзя ездить со скоростью 110 км/ч

Департамент шоссейных дорог с 25 октября отменяет действие знаков, разрешающих максимальную скорость движения в 100 и 110 км/час на государственных шоссе по всей Эстонии в связи с резким изменением погодных условий. По прогнозам, в среду с островов на материк переместится зона осадков с мокрым снегом и снегом, ожидается ухудшение дорожных условий.

Департамент шоссейных дорог сообщил, что все обслуживающие дороги предприятия готовы к переходу на зимний режим работы, однако из-за резкой смены погоды возможно ухудшение условий, дороги могут стать скользкими.

"Водитель автотранспорта должен всегда иметь в виду, что зимние условия вождения кардинально отличаются от летних и что зимняя дорога и скользкое дорожное покрытие следует воспринимать как нормальные для этого времени года. Для того, чтобы в зимних условиях безопасно добраться до места назначения, необходимо запастись временем и терпением", – призвали в департаменте.

Департамент напомнил, что в зимних условиях каждый водитель должен убедиться, что его автомобиль подготовлен к смене погоды. Важно, чтобы тормозная система, фары и дворники на машине были работоспособны. Зимняя резина на колесах машин обязательна с 1 декабря, однако каждый водитель сам должен решать, в зависимости от погоды и планируемой поездки, нужно ли сменить шины раньше.

"Отправляясь в поездку в ближайшие дни, следует сначала оценить, подходят ли шины для поездки. Если возникнет сомнение в готовности машины или покрышек передвигаться по такой погоде, лучше поездку отложить", – отметил пресс-секретарь департамента.

Штормовое предупреждение в среду

Синоптики передали на среду штормовое предупреждение по всей территории Эстонии.

К утру среды юго-восточный ветер на островах усилится до 15 м/с. В течение дня ожидается усиление ветра по всей территории Эстонии, на материке его порывы будут достигать 15 м/с, на побережье до 20 м/сек и на островах во второй половине дня до 23 м/с.

Мокрый снег и снег с дождем во второй половине дня пройдут на островах. К вечеру зона осадков достигнет материка, где пройдет мокрый снег и снег, осадки местами будут сильными.

В четверг осадки распространятся по всей Эстонии, пройдет снег и мокрый снег, в западной части страны также дождь.

К вечеру среды и в ночь на четверг температура воздуха снизится до нулевой отметки, осадки будут обильными и дорожные условия резко ухудшатся.