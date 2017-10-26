Четыре человека погибли и 10 пострадали в результате аварии на железнодорожном переезде в Раасепори в Юго-Западной Финляндии, где пассажирский поезд столкнулся с грузовиком Сил обороны.

"Пассажирский поезд, следовавший из Каръяа в Ханко, столкнулся на железнодорожном переезде с автомобилем. Там много пострадавших", - прокомментировал диспетчер Центра железнодорожного движения Финляндии, сообщает YLE.

По сообщениям полиции - один из погибших был пассажиром поезда. Еще трое - военнослужащими. Всего в грузовике находилось восемь военных, которые прнимали участие в учениях. Еще четверо из них пострадали, один - не получил никаких повреждений.

В больницы доставлены все одиннадцать пострадавших, четверо из них - с тяжелыми травмами.

Железнодорожное сообщение в районе аварии временно приостановлено. Пассажиров поезда на автобусах развозят в пункты назначения.

СМИ на место происшествия пока не пускают.