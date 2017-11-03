В Нарве хотят упразднить ставку одного вице-мэра

В структуре городской администрации Нарвы запланированы изменения - в горуправе упразднят ставку одного вице-мэра.

Если до сих пор в состав исполнительного органа самоуправления под руководством мэра Тармо Таммисте входили два вице-мэра и два члена городской управы, то уже в ближайшее время ставка одного заместителя мэра будет упразднена, а вот количество членов управы увеличится до трех человек.

Если вице-мэры находятся на зарплате города, то членам горуправы положена лишь компенсация, размер которой прежде составлял 290 евро в месяц.

Соответствующие изменения депутаты Нарвского городского собрания обсудят на своей следующей сессии, которую назначили на предстоящий вторник.