Молодую эстонку задержали на норвежско-шведской границе с двумя килограммами гашиша

Женщина из Эстонии была задержана на норвежско-шведской границе при попытке провезти около двух килограммов гашиша.

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщило норвежское телерадиовещание NRK.

По его данным, задержанная женщина родом из Эстонии, ее возраст от 20 до 30 лет.

Задержание произошло при осмотре ее автомобилями таможенниками на погранпереходе в Эрье на шоссе Стокгольм-Осло. Служебная собака обнаружила спрятанный в спинках сидений гашиш в количестве 1,9 кг.

Работники таможни передали женщину норвежской полиции.