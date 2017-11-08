В Эстонии задумались о создании государственной базы данных кладбищ

Необходимость в создании государственной базы данных кладбищ велика, но это требует изменения закона и финансовой поддержки государства, считают в Департаменте охраны памятников старины.

Согласно закону, за сбор данных кладбищ отвечает местное самоуправление или религиозное объединение, передает ERR Uudised.

В Таллинне этим занимается фирма SpinTEK, выигравшая тендер горуправы. К созданной ею базе данных могил присоединились и другие самоуправления.

Главный инспектор по историческим памятникам Департамента охраны памятников старины Ильме Мяэсалу подтвердила, что необходимость в единой базе данных растет.

"Необходимость в единой базе данных безусловно велика, так как людям интересно, кто где похоронен. Также набирает обороты кладбищенский туризм и посещение кладбищ", – сказала она.

Департамент заинтересован в том, чтобы обозначения могил и их границы были зафиксированы. "Тогда нам будет проще планировать свою работу".

Изменение закона означает политическое решение, дополнительные финансы, чтобы создать и управлять базой данных, кроме того подобного прецедента нигде не было, отметила Мяэсалу.

Тарту не присоединился к имеющейся базе данных (Haudi), так как создает свою. Одна из причин, почему Тарту остался в стороне, стало то, что для присоединения к этой системе местное самоуправление должно заплатить фирме SpinTEK, для обычных людей пользование системой бесплатно.