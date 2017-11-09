"Инсайт" о работе инкассо: как маленький долг увеличивается десятикратно

Быстрый кредит превратился в гигантский долг, который матери-одиночке, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, пришлось выплачивать на протяжении четырех лет. Программа "Инсайт" разбиралась, что произошло и были ли обоснованы требования инкассо.

В 2012 году Марта (имя изменено) попала в непростую ситуацию. "Был тяжелый период. Я была матерью-одиночкой. Знакомых, у которых можно было бы одолжить денег, не было. Потом умерла моя мама, которая завещала мне и свои долги. И снежный ком начал расти", - рассказала она.

Марта взяла кредит на 200 евро. Срок действия договора - с марта по апрель 2012 года.

Уже тогда девушка понимала, что быстрый заем - это не решение финансовых проблем, но другого способа исправить жизненную ситуацию она не нашла. "Когда у тебя беда с деньгами и надо кормить ребенка, ты берешь там, где можно быстрее всего на какое-то время получить решение проблемы", - сказала она.

Возвращать нужно было уже 256 евро, однако девушка этого не сделала. "Я переоценила свои финансовые возможности", - объяснила Марта.

Ускоренная процедура

Спустя год инкассо-фирма ERA Liisingu Inkassoteenused потребовала от нее уплаты долга через ускоренное судопроизводство.

Как пояснил "Инсайту" руководитель отдела частного права Министерства юстиции Индрек Никлус, ускоренное делопроизводство по платежному поручению - это полуавтоматический процесс, в котором суд досконально не проверяет все данные, указанные заявителем.

Проверка происходит лишь в том случае, если вторая сторона дела представляет свои возражения. Однако если ответчик не оспорит иск в течение 15 дней, это означает, что он согласен с предъявляемыми требованиями.

Долг "с потолка"?

В заявлении суду в качестве основного долга было указано уже 765 евро. Однако до Марты, по ее словам, оповещение суда не дошло. "Поскольку мое положение в то время было очень тяжелым, я часто меняла место жительства, - сказала она. - Возможно, что эти бумаги (извещение суда - прим. ред.) пришли куда-то туда, где я жила раньше".

Спустя некоторое время требование ERA Liisingu Inkassoteenused было удовлетворено. Суд постановил, что Марта должна выплатить уже 995 евро, поскольку к основному требованию добавились расходы на судебное производство и пени в размере 0,5% от 765 евро за тот период, что дело находилось в суде. Кроме того, суд обязал Марту продолжать выплачивать пени до тех пор, пока долг не будет полностью погашен.

По словам девушки, о том, что дело рассматривалось в ходе ускоренного делопроизводства, она узнала лишь когда арестовали ее счет. "Реакция была спокойной. Я отнеслась к этому так: нужно выплатить, это моя собственная глупость. Я была совершенно согласна с тем, что будут вычеты из зарплаты", - сказала она.

По словам Марты, судебный исполнитель оставлял на ее счету лишь минимальную зарплату, в том числе выплаты по больничному и детское пособие. "Можно сделать заявление о том, чтобы детское пособие не забирали, но я опять-таки думала, что лучше побыстрее все выплатить", - рассказала девушка.

Чем больше долг, тем больше пени

Выплаты растянулись на четыре года - у Марты были и другие долги. В мае 2017 года она запросила у судебного исполнителя историю выплат в пользу Era Liisingu Inkassoteenused. Из выписки выяснилось, что за это время долг вырос уже до 1984 евро, из которых на тот момент с Марты сняли примерно 1200.

Откуда взялась эта сумма? Добавилась плата судебному исполнителю (почти 400 евро) и дополнительные пени. Как пояснили "Инсайту" в Министерстве юстиции, пени не могут превышать сумму основного долга. Но поскольку в качестве основного долга в заявлении было указано 765 евро, с Марты сняли пени в общей сложности в размере 760 евро. Это повлекло за собой и увеличение платы судебному исполнителю.

Сомнительные расчеты

Почему в заявлении суду указали не 256 евро, а гораздо большую сумму, Марта не знает. "У меня есть выписки со счета, каков был размер кредита, сколько денег мне перечислили. Откуда взяли такую сумму, я не имею ни малейшего представления", - сказала она.

Нет представления об этом и у Меэлиса Юрма - юриста, который взялся помогать девушке в этом деле. По его словам, можно было бы предположить, что инкассо добавило пени за тот год, пока Марта не выплачивала кредит. Однако, во-первых, и в этом случае сумма долга не была бы столь большой, а во-вторых, пени считаются дополнительным требованием, а не основным. То есть даже если инкассо и сложила интресс, пени и плату за собственные услуги в одну сумму, она не могла бы представлять ее в качестве основного долга.

"Нельзя с уверенностью утверждать, что эта сумма взята с потолка. Но в то же время нам неизвестна методика ее подсчета", - сказал Юрм.

Кроме того, в заявлении, которое инкассо представила в суд, был указан неверный срок договора о займе. "Я не могу сказать, как они сделали так, что длительность одноразового займа составляла год, - сказала Марта. - Потому что быстрые кредиты выдавались так, что в одном месяце берешь, в другом выплачиваешь обратно".

Фирмой уже интересовалась прокуратура

Можно было бы предположить, что инкассо просто ошиблись. Однако иск против Элис подавал Ремо Каур - член правления Era Liisingu Inkassoteenused AS. Подавая заявление, он подписал преамбулу: "Подтверждаю, что представил данные честно <...> и осознаю, что намеренное предоставление ложных данных суду может нести за собой уголовную ответственность".

В 2014 году в Государственный суд попали два дела, в которых Era Liisingu Inkassoteenused AS была истцом. В обоих случаях суд обратил внимание, что на этапе ускоренного делопроизводства фирма называла завышенную сумму основного долга. Тогда же суд передал информацию в прокуратуру, однако та пришла к выводу, что умышленного мошенничества здесь нет.

"В ходе уголовного делопроизводства не было найдено доказательств мошенничества со стороны ERA Liisingu Inkassoteenused AS, поскольку не были собраны доказательства, которые подтвердили бы подозрение. Кроме этого не был доказан субъективный признак состава преступления - умысел", - сообщила пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина.

Шаг назад

Сам Ремо Каур отказался комментировать детали дела, ссылаясь на конфиденциальность клиентских данных.

Была ли Марта обманута, может решить только суд. Но туда она не спешит. "У меня нет денег для этого. Это стоило бы мне еще две тысячи", - объяснила она.

Когда девушке начали помогать юристы, инкассо согласилось отказаться от оставшегося требования. "Они взяли у меня и моих детей так много денег, а потом просто говорят, ну окей, оставим как есть. Это мне не понравилось", - объяснила она. По ее словам, она потребовала вернуть всю сумму, однако фирма больше не отвечала, а судебный исполнитель продолжил снимать деньги. В настоящий момент требование инкассо-фирмы полностью погашено.