В продаваемых под маркой Rimi пельменях обнаружена сальмонелла

Ветеринарно-пищевой департамент в ходе выборочной проверки обнаружил бактерии сальмонеллы в пакете пельменей, выпускаемых под маркой торговой сети Rimi. Вся партия пельменей, произведенных Dabas Produkt SIA, была изъята из продажи.

Бактерии сальмонеллы были обнаружена в продукте "Pelmeenid sea-veiselihaga Rimi 400g" со сроком употребления до 09.05.2018, сообщила пресс-служба торговой сети.

"Очень жаль, что зараженные сальмонеллой пельмени попали на полки Rimi", - сказала руководитель по связям с общественностью торговой сети Rimi Катрин Батс. В настоящее продажа пельменей Dabas Produkt SIA в RIMI приостановлена.

"Предприятие Dabas Produkt SIA проводит в Латвии анализ зараженной партии пельменей и на сегодняшний сальмонеллы там не было обнаружено. Мы продолжим расследование, чтобы определить, как бактерии попали в пельмени, продаваемые в Эстонии", - добавил Батс.

Как сообщает RIMI, эти пельмени не являются самым популярным продуктом — среди всех продаваемых пельменей они по популярности на 18-м месте.

RIMI просит всех, кто купил эти пельмени, отнести их в ближайший магазин и получить свои деньги обратно.

По словам семейного врача Ээро Мерелинда, бактерии сальмонеллы очень устойчивы, они в течение нескольких месяцев живут в сушеных или замороженных продуктах. Они могут присутствовать в продуктах с содержанием яиц, мясе, молоке и человек через прищу может заразиться сальмонеллой.

"При варке пельменей при правильной температуре бактерии сальмонеллы погибают и не представляет опасности для человека. Однако важно после приготовления пельменей хорошо помыть руки — если руки не помыть, то можно заразиться. Также следует очень потом хорошо помыть посуду", - добавил врач.