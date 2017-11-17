Трамвайная линия в порт будет: Таллинн готовится приобрести новые трамваи

Таллинн составляет условия проведения тендера, чтобы в ближайшем будущем закупить восемь новых трамваев и заключить договор о приобретении еще приблизительно 20 трамваев, которые будут обслуживать планируемую линию в порт.

Председатель правления компании Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм подтвердил ERR, что трамвайная линия в порт будет построена, но пока идут споры о нескольких вариантах городского планирования.

Количество закупаемых трамваев зависит от окончательного маршрута трассы и планируемого интервала. По словам Тамма, это выяснится через год.

Приобретаемые в рамках тендера еще восемь трамваев заменят старые чешские трамваи, которые будут списаны.

Город надеется собрать документы для тендера к весне, но в графике также запланированы возможные разногласия, поэтому время выхода новых трамваев на линию пока неизвестно, хотя город считает, что это будет примерно через два года.

Возможные участники тендера – компании Stadler, Bombardier и CAF.

В реальности первые закупленные по новому тендеру трамваи могут появиться на улицах Таллинна через 3-4 года.

Для имеющейся в городе трамвайной сети необходимы 52 трамвая, из них 20 — новые трамваи CAF и семь обновленных чешских с низкой центральной частью. Скоро добавится еще семь обновленных чешских машин. Кроме того, на линии в Кадриорг будет шесть ретротрамваев, один из которых уже в ходу. Таким образом, в скором времени в Таллинне будет 40 новых или обновленных трамваев.

Старые трамваи будут ходить в Таллинне до тех пор, пока не прибудут восемь новых трамваев, приобретенных по тендеру.