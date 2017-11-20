В этом году Нарвский музей уже точно не получит 70 000 евро из бюджета города

В 2017 году Нарвский музей не получит 70 000 евро, о которых городским властям недавно напомнил министр культуры Индрек Саар.

"Сейчас эти деньги находятся в резерве бюджета. По нашим городским правилам, за два месяца до конца года никакие изменения в бюджете делать уже нельзя. Соответственно, эти деньги перейдут в бюджет 2018 года", - сказал в интервью корреспонденту программы "Подробности из Нарвы" председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов.

Ефимов выразил уверенность в том, что ситуация не окажет негативного влияния на работу музея.

Весь 2017 год из-за изменений в бюджете музея продолжался конфликт между его руководством и депутатами городского собрания Нарвы. В конфликт пришлось вмешаться министру культуры Индреку Саару.

Саар в своем письме от 15 ноября поблагодарил руководство Нарвы за то, что заседание совета целевого учреждения Narva Muuseum, состоявшееся 3 ноября, прошло в конструктивной атмосфере и было принято решение объявить конкурс на место руководителя музея.

Однако в своем письме министр напомнил городским властям о некогда взятых на себя обязательствах ежегодно финансировать музей в объеме не менее 429 000 евро. Музей, по состоянию на данный момент, недополучил из суммы, выделенной на 2017 год, 70 000 евро, что негативно может сказаться на работе музея в декабре. Также министр просит городские власти сообщить о планах по финансированию музея на 2018 год. Если город уменьшит финансирование, то уменьшит его и государство.

Напомним, в конце 2016 года, когда верстался бюджет Нарвы, депутаты предыдущего состава городского собрания решили не выделять часть денег музею, объяснив, что они сомневаются в целесообразности использования музеем бюджетных средств. Министр культуры Индрек Саар тогда сказал, что проблема, судя по информации в СМИ, не в деньгах, а в общении руководителя музея (Андреса Тооде) с городом.