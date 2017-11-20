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Порядок пользования скважинами с питьевой водой в Кудрикюла пока не определен ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Михаил Комашко, Радио 4.
В районе Кудрикюла город возвел три новые скважины
В районе Кудрикюла город возвел три новые скважины
Ида-Вирумаа

Осенью для нескольких садовых товариществ в районе Нарвы Кудрикюла город возвел три новые скважины, которые должны, по словам руководства города, обеспечить дачников питьевой водой. Однако формат пользования этими скважинами до сих пор не определен. Чтобы все решить, комиссия создаст рабочую группу, которая совместно с управой подготовит договор по их передаче.

По словам председателя комиссии Елены Пахомовой, на доработку единого формата пользования и договора уйдет месяц - полтора. Рабочая группа совместно с садоводами должна обсудить ряд вопросов, в том числе — распределение расходов по потреблению воды.

На первой встрече комиссии на прошлой неделе обсуждался вариант распределения расходов по содержанию скважины между действующими участками. При этом, заброшенные участки, которыми люди не пользуются, планируется исключить.

Скважины будут находиться в безвозмездном едином пользовании — будет коллективная совместная ответственность, плата будет одинаковой при использовании как пяти, так и ста литров воды, отметила Пахомова в интервью на "Радио 4".

Редактор: Дина Малова

скважинапитьевая водакудрикюла


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