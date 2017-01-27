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Нарвский рэпер Stuf: политикой не интересуюсь и даже не знаю, в какой партии состоит Виктория Ладынская

Video
Cегодня 20:31
Рубрика: Культура

Нарвитянин Евгений Ляпин, более известный как рэпер Stuf, рассекретил, кто из Рийгикогу поблагодарил его за песню "Olen venelane", а также рассказал, что сам он к политике никакого отношения не имеет.

Рэпер, пришедший в студию вечерней программы ETV+ "ТВой вечер" вместе с женой Александрой, рассказал, что не ждал, что его видео на композицию "Olen venelane" будет столь популярным. "Наши прогнозы были - тысяча просмотров за неделю. А тысячу мы перепрыгнули уже за первый час. Сейчас уже больше 100 тысяч. Это просто шок. И, конечно, это очень приятно", - отметил нарвитянин, которому 22 января исполнится 27 лет.

Ляпин рассказал, кто же сделал звонок с благодарностью из Рийгикогу. Это была Виктория Ладынская, которая является депутатом от партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).

"Она поблагодарила за песню и отметила, что этой песней я смог сказать то, чего политики не решаются или не могут сказать в течение долгого времени, - пояснил рэпер. - Сам я к политике никакого отношения не имею. За ней не слежу в принципе и следить не собираюсь. Даже после звонка Виктории Ладынской. Я не смотрел в Гугле, кто она, но ее имя было на слуху. Честно говоря, я даже не знаю, какую партию она представляет. Она просто представилась депутатом эстонского парламента. Это было неожиданно, но приятно".

"Я строитель. Делаю ремонты в квартирах. И в это время у меня возникают самые разные мысли. И уже из этих мыслей рождаются текстА", - рассказал о своей жизни Ляпин, который еще активно занимается боди-билдингом.

"Я родился в Нарве. У меня там семья. Есть такой стереотип, что в Нарве нельзя найти работу. Это все-таки далеко от истины. Конечно, в Нарве нет высокооплачиваемой работы, но все-таки деньги заработать здесь можно. Кто хочет работу, тот всегда ее найдет. Проблемы только у тех, кто ленивый", - добавил рэпер.

У Ляпина гражданство России. "Менять паспорт не хочу. У меня родители живут в России, и так удобнее. Проблемы в этом я не вижу. Я спокойно живу в Эстонии с таким паспортом", - отметил музыкант.

Ляпин сказал, что после выхода клипа "Olen venelane" получил приглашение выступить на фестивале Seto Jaanituli, который пройдет в июле. Как сообщается на сайте этого фестиваля, в числе участников в этом году есть такие известные имена, как Александр Рыбак, Rednex, Terminaator и "Бурановские бабушки".

Кроме того, рэпера из Нарвы пригласили на концерт в Карелию в этническое кафе. Также Ляпину предложили совместный проект финские рэперы.

Виктор Сольц
Редактор

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