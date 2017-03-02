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Эстонские археологи нашли ценный клад поздней эпохи викингов

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Стас Кузнецов
Cегодня 21:14
Рубрика: Культура

Эстонские археологи представили очередную находку — предметы, которые могут быть датированы временами поздней эпохи викингов, в том числе две подвески, имитирующие древнерусскую серебряную монету времен правления князя Ярослава.

Для изучения столь ценного клада экспертам впервые понадобилась помощь новейших технологий, сообщила в четверг "Актуальная камера".

Археологическая находка была сделана в ноябре прошлого года в пласте грунта археологом-любителем в Ляэне-Харьюмаа. Результаты первичных тестов и сканирований указали на наличие в почве элементов металлических украшений и текстильных волокон.

"Особого внимания заслуживают найденные оловянные подвески. За один раз было найдено два разных вида украшений. Первый, по всей вероятности, был изготовлен на территории Эстонии. Второй тип подвески похож на те, что в свое время делали в Новгородской области. Кроме того, в сундуке мы нашли также оловянный элемент кресла", - рассказал археолог из Таллиннского университета Маури Киудсоо.

Тканевые материалы были практически полностью уничтожены с ходом времени, поэтому извлекать остальную часть найденного археологи решили с применением современных достижений науки.

"Это первый случай за всю историю эстонской археологии, когда мы проводили томографию находки в Институте судебной экспертизы. У себя в лабораториях мы посветили грунт еще и рентгеном. Без этого не обойтись, если находишь замурованный в монолит клад. Это помогает обозначить расположение отдельных элементов и не испортить их в ходе дальнейших работ", - пояснила археолог ТУ Яана Ратас.

По мнению Киудсоо, специфика найденных предметов указывает на то, что клад принадлежал местной мастерице. Женщина могла погибнуть во время одного из внезапных набегов на поселение, и местонахождение сокровищ так и осталось неизвестным. "Две из найденных подвесок датируются чеканкой времен князя Ярослава. Они имитируют серебряную монету, которая тогда была в обиходе, где на одной стороне было изображение князя, а на другой — родовой знак Рюриковичей. Сегодня известно о наличии всего восьми таких монет во всем мире", - сказал Киудсоо.

Экспертам еще предстоит определить точный возраст находки и ее возможное происхождение, но археологи уже сегодня склонны считать ее едва ли не самым ценным кладом, который был найден на территории страны.

Андрей Крашевский
Редактор

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