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Налоговые поступления в бюджет Эстонии за 2016 год немного превысили ожидания

Налогов было собрано на 100,1% от запланированного. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 14:33
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) в 2016 году собрал налогов на сумму в 6,26 млрд евро, что на 0,1% больше, чем ожидалось, и на 5,5% больше, чем годом ранее.

"Налоговые поступления в госбюджет отвечали бюджетным прогнозам, отрадно и то, что несмотря на активно выражавшиеся заинтересованными группами сомнения, в том, что и поступления алкогольного и топливного акцизов, за которыми мы пристально следили в течение всего года, также отвечали прогнозам", - отметил министр финансов Свен Сестер, слова которого в понедельник, 9 октября, приводит Балтийская служба новостей.

В декабре поступило налогов на 534,8 млн евро, то есть на 9,6% больше, чем годом ранее.

Социального налога поступило за год на 6,5% больше, чем ожидалось, госплан был выполнен на 101,7%. Рост поступлений произошел главным образом из-за роста зарплат на 5,7%. Численность работников выросла на 0,3%.

Больше всего фонд зарплаты за три последних месяца вырос в сфере публичного управления, а также информации и связи, соответственно на 12,1% и 10,4%. Медленнее всего фонд зарплаты за три последних месяца рос в сфере искусства, развлечений и проведения свободного времени.

Зарплаты в секторах профессиональной деятельности, науки и техники сократилась.

Налога с оборота за 2016 год поступило в общей сложности 1,96 млн евро, это на 5,7% больше, чем годом ранее. На сбор налога наряду с макроэкономическими факторами повлияли главным образом такие факторы, как организация работы в этой сфере налогово-таможенного департамент.

Поступление акцизов в прошлом году было рекордным и составило 935 млн евро, в том числе поступило 494 млн евро топливного, 251 млн евро алкогольного и 190 млн евро табачного. Поступления табачного акциза на 2,3%, алкогольного - на 1,2%, а топливного - на 0,9 % превысили ожидания.

Сергей Михайлов
Редактор

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