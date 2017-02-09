ОБЗОР: важнейшие изменения при декларировании доходов

Иллюстративная фотография. Фото:Postimees/Scanpix

Самые большие изменения ждут жителей Эстонии с 2019 года. Однако уже в этом году будут некоторые важные изменения, которые надо учитывать при заполнении налоговой декларации.

Налогово-таможенный департамент помог порталу ERR составить список важнейших изменений. Как обычно, с 8 по 10 февраля налоговую декларацию можно будет предварительно посмотреть. "Если что-то отсутствует, надо связаться с представителем данных. Как всегда, мы оказываем поддержку по телефону, по электронной почте и в форуме", – сказал представитель Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс.

Первые изменения касаются расходов за курсы по вождению моторно-транспортного средства. С 2016 года в качестве расходов на обучение не рассматриваются расходы, произведенные за курсы по вождению моторно-транспортного средства категории АМ, категории А (подкатегории А1 и А2), а также категории B (подкатегория B1).

Также теперь из доходов нельзя будет вычесть расходы на обучение в школе по интересам, если учащемуся в ней на 1 января 2016 исполнилось 18 лет или он еще старше. В связи с этим предприятия, организующие услуги обучения, больше не будут предоставлять такую информацию в досрочно заполненную декларацию человека.

Часть действующих в Эстонии онлайн-платформ, работающих в рамках экономики совместного потребления – Uber, Taxify, Autolevi и EstateGuru – теперь связана с сайтами e-maksuamet и e-tolliamet. С этих платформ теперь можно сразу отправить данные Налогово-таможенному департаменту о доходах за год и автоматически занести их в соответствующую графу декларации о доходах. По словам ведущего специалиста отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнеса Удде, использование подобной так называемой удобной услуги – дело добровольное. Данные можно передать с 15 февраля. Для того, чтобы использовать функцию, человек на соответствующей платформе должен дать согласие на передачу данных. Люди, пожелавшие досрочно заполнить декларацию, отправили данные департаменту к 1 февраля.

Важно также напомнить об изменении, касающемся декларирования дохода от сдачи внаем жилого помещения. Если до сих пор налогом облагался весь доход, полученный от найма, то теперь налогом будет облагаться 80% дохода. Напомнить надо и то, что проценты по жилищному кредиту придется вносить в декларацию самостоятельно из интернет-банка.

И наконец, декларацию о доходах надо предоставить всем, кто хочет впервые ходатайствовать в этом году о пособии низкооплачиваемым работникам. Возвращение переплаченного подоходного налога работникам, получающим низкую зарплату, касается и тех, кто в прошлом году работал как минимум шесть месяцев с полной продолжительностью рабочего времени и чей годовой доход был менее 7817 евро.

Для проверки соответствия условиям по получению возврата платежей для низкооплачиваемых работников необходимо зайти в электронную среду НТД e-maksuamet/e-toll, выбрать вверху в меню "Выполнение работы и выплаты", а затем выбрать слева в меню "Пособие для низкооплачиваемых работников".

С важнейшими изменениями при декларировании доходов за 2016 год можно ознакомиться на сайте Налогово-таможенного департамента.