logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

ОБЗОР: важнейшие изменения при декларировании доходов

Иллюстративная фотография. Фото:Postimees/Scanpix
Bчера 14:19
Рубрика: Экономика

Самые большие изменения ждут жителей Эстонии с 2019 года. Однако уже в этом году будут некоторые важные изменения, которые надо учитывать при заполнении налоговой декларации.

Налогово-таможенный департамент помог порталу ERR составить список важнейших изменений. Как обычно, с 8 по 10 февраля налоговую декларацию можно будет предварительно посмотреть. "Если что-то отсутствует, надо связаться с представителем данных. Как всегда, мы оказываем поддержку по телефону, по электронной почте и в форуме", – сказал представитель Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс.

Первые изменения касаются расходов за курсы по вождению моторно-транспортного средства. С 2016 года в качестве расходов на обучение не рассматриваются расходы, произведенные за курсы по вождению моторно-транспортного средства категории АМ, категории А (подкатегории А1 и А2), а также категории B (подкатегория B1).

Также теперь из доходов нельзя будет вычесть расходы на обучение в школе по интересам, если учащемуся в ней на 1 января 2016 исполнилось 18 лет или он еще старше. В связи с этим предприятия, организующие услуги обучения, больше не будут предоставлять такую информацию в досрочно заполненную декларацию человека.

Часть действующих в Эстонии онлайн-платформ, работающих в рамках экономики совместного потребления – Uber, Taxify, Autolevi и EstateGuru – теперь связана с сайтами e-maksuamet и e-tolliamet. С этих платформ теперь можно сразу отправить данные Налогово-таможенному департаменту о доходах за год и автоматически занести их в соответствующую графу декларации о доходах. По словам ведущего специалиста отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнеса Удде, использование подобной так называемой удобной услуги – дело добровольное. Данные можно передать с 15 февраля. Для того, чтобы использовать функцию, человек на соответствующей платформе должен дать согласие на передачу данных. Люди, пожелавшие досрочно заполнить декларацию, отправили данные департаменту к 1 февраля.

Важно также напомнить об изменении, касающемся декларирования дохода от сдачи внаем жилого помещения. Если до сих пор налогом облагался весь доход, полученный от найма, то теперь налогом будет облагаться 80% дохода. Напомнить надо и то, что проценты по жилищному кредиту придется вносить в декларацию самостоятельно из интернет-банка.

И наконец, декларацию о доходах надо предоставить всем, кто хочет впервые ходатайствовать в этом году о пособии низкооплачиваемым работникам. Возвращение переплаченного подоходного налога работникам, получающим низкую зарплату, касается и тех, кто в прошлом году работал как минимум шесть месяцев с полной продолжительностью рабочего времени и чей годовой доход был менее 7817 евро.

Для проверки соответствия условиям по получению возврата платежей для низкооплачиваемых работников необходимо зайти в электронную среду НТД e-maksuamet/e-toll, выбрать вверху в меню "Выполнение работы и выплаты", а затем выбрать слева в меню "Пособие для низкооплачиваемых работников".

С важнейшими изменениями при декларировании доходов за 2016 год можно ознакомиться на сайте Налогово-таможенного департамента.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 02.02.2017 (20:00)

Погода

foto
В пятницу облачно, -3...+1

Новости Эстонии

foto
"Инсайт": секретные документы, огромные расходы и подводные камни проекта Rail Baltic
 foto
В Тарту отметили годовщину подписания Тартуского мирного договора
 foto
"Инсайт": систему реабилитации для детей с особыми потребностями нужно менять — но хватит ли у политиков воли?
 foto
Пярнуский порт планирует построить терминал для бункеровки судов сжиженным природным газом
 foto
Эстония ужесточает меры против насилия: в уголовном порядке будет наказываться и навязчивое преследование

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию
 foto
Эксперты: влияние санкций на российский финансовый рынок было не слишком значительным