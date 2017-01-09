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В Эстонии за год в авариях погиб 71 человек

Фотографии с места аварии. Фото: Департамент полиции и погранохраны.
Cегодня 12:24
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

В прошлом году в ДТП на дорогах Эстонии погиб 71 человек, у 33 из них либо не был прикреплен светоотражатель, либо не был пристегнут ремень безопасности.

По предварительным данным, за год произошло 1447 ДТП, в которых пострадали более 1800 человек. По вине нетрезвых водителей погибли 5 человек, а пострадали более 200. В ДТП с участием водителей автобусов погибли 6 человек, а в ДТП с участием водителей грузовиков – 11 человек. Погибли 22 пешехода и 5 велосипедистов.

Полиция отстранила от вождения более 7300 человек, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде.

Полицейские задержали более 6500 водителей без прав, 10% из них были задержаны не в первый раз.

Ирина Киреева
Редактор

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