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В параде по случаю Дня независимости Эстонии примут участие свыше 1000 военнослужащих (1)

К праздничному параду традиционно приковано повышенное внимание общественности. Фото: ERR
Cегодня 07:22
Рубрика: Эстония

Парад в честь 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики пройдет 24 февраля в Таллинне, в нем примут участие свыше 1000 военнослужащих и более 100 единиц техники.

Всего в параде примет участие 41 знамя, пять рот, четыре батареи, 22 взвода и три оркестра, сообщил в понедельник, 6 февраля, Генштаб Сил обороны Эстонии.

Помимо оркестров Сил обороны Эстонии и Департамента полиции и пограничной охраны будет также задействован оркестр ВВС США.

Представлены будут все виды вооруженных сил, учебные заведения Сил обороны, Балтийский колледж обороны, Сторожевой батальон, 1-я и 2-я пехотная бригады, командование вспомогательных сил, Раплаская противотанковая дружина Кайтселийта, Харьюская минометная дружина Кайтселийта, кадеты академии МВД и другие учебные и военные подразделения.

В параде также примет участие находящийся в Эстонии военный контингент США. Также, по имеющимся планам, в параде будут участвовать подразделение из Великобритании и знаменосцы из Дании, Польши, Франции Латвии и Литвы.

Построение к параду начнется в 11:20 на площади Вабадузе в Таллинне 24 февраля. Парад, который пройдет под руководством командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Рихо Терраса, примет президент Керсти Кальюлайд.

После парадного марша желающие смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и союзников.

Генеральная репетиция парада пройдет на площади Вабадузе 23 февраля и начнется в 9 вечера.

Сергей Михайлов
Редактор

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