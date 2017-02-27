Строительство нового спортхолла в Пярну вызвало волну недовольства среди местных жителей

В Пярну планируют построить новый спортивный холл для футболистов. Но благое на первый взгляд намерение вызвало волну протестов среди жителей близлежащих домов. Споры длятся уже не первый год. Горуправа ищет компромисс.

На футбольном поле рядом с пярнуской школой "Май" практически постоянно идут игры и тренировки. Людей, занимающихся футболом, в Пярну предостаточно. Поэтому и решили тренеры улучшить условия для занятий этим видом спорта и построить на данной территории новое футбольное поле с искусственным покрытием и современный крытый холл, передает "Актуальная камера".

Но, оказалось, что благие намерения не так уж просто претворить в жизнь. Жители близлежащих домов не желают слышать о спортивном сооружении. Негде будет гулять с собаками, также спортивный холл закроет вид на море.

"Местные жители думают, что спортивный холл будет мешать их жизнедеятельности, закроет вид на море. Но наши исследования показали, что вид на море даже улучшится. Мы вырубим растущие здесь дебри_ и территория станет чище", - говорит главный тренер пярнуского "Вапруса" Марко Лелов.

Рядом со спортивным холлом планируется построить и парковку для машин. Данный факт население близлежащих домов также не приветствует.

"Страх местного населения связан с вопросом безопасности. Да, здесь будет построена парковка. Территория будет приведена в порядок и ухожена. Но мы знаем, что спортивное сооружение затронет расположенные рядом дворы", - беспокоится член правления квартирных товариществ "Май, 5 "и "Май, 7" Райдо Ильп.

Компромисс в данном споре должно найти горуправление.

"Город должен сохранять нейтралитет. Но в данной ситуации, мы видим, раз здесь уже имеется футбольное поле, то вполне логично, что и следующая футбольная площадка будет сооружена там, где люди привыкли заниматься", - говорит руководитель отдела планирования Пярнуской горуправы Кайдо Коппель.

В пярнуской мэрии надеются, что за столом переговоров как представители спорта, так и местные жители смогут найти "золотую середину" в споре, который длится уже с 2014 года.