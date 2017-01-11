Катри Райк: есть три варианта переезда Академии внутренней безопасности в Нарву

Катри Райк Фото:Postimees/Scanpix

Хотя коалиционное соглашение нового правительства предусматривает переезд в Нарву Академии внутренней безопасности, от текущих планов по развитию комплекса зданий для академии в Таллинне никто не отказался, сказала ректор вуза Катри Райк.

По словам Райк, в настоящий момент есть три варианта переезда Академии в Нарву, о которых она расссказала в интервью Vikerraadio.

Первый сценарий, по словам Райк, заключается в том, что академия практически вся переезжает в Нарву, и за пределами Нарвы остается только учебный комплекс Вяйке-Маарья, где обучаются спасатели. В Нарве тогда будут обучаться порядка 850 кадетов и работу получат до 200 человек.

Второй вариант - в Нарву переезжают находящиеся в Таллинне подразделения академии. За пределами Нарвы остаются учебные комплексы Вяйке-Маарья и Пайкузе. При этом варианте в Нарве будут обучаться 700 учащихся и работать 150 сотрудников. "Этот вариант вызывает серьезную озабоченность, поскольку разрывает учебную деятельность академии", - пояснила Райк.

Третий вариант - это усиление в Нарве текущей деятельности, то есть строительство в Нарве учебного комплекса, в котором были бы предусмотрены возможности для проживания, некоторые помещения для тренировок, а также и учебные классы.

Самым дорогим из перечисленных является первый вариант, он, по словам Райк предполагает 35 млн дополнительных евро для строительства комплекса. Постоянные расходы очень сильно выросли бы, как при первом, так и при втором варианте, до 3-5 млн евро в год. Это позволило бы, по её словам, повысить заработную плату полицейским на 3-5%. "Выбор места - очень серезное дело", - считает Райк.

Причиной роста постоянных расходов являются предлагаемые курсантам и сотрудникам доплаты для того, чтобы привлечь их в Нарву. "Когда кого-то хотят привлечь куда-то подальше, то стараются найти для этих людей дополнительный интерес", - пояснила ректор.

Проведенный среди сотрудников академии опрос показал, что переезд в Нарву рассматривают только 15% из них.

Если действительно будет решен вопрос о переезде академии в Нарву, то это, по словам Райк произойдет через 4-5 лет.

В настоящее время в коалиционном договоре нового правительства не говорится об отказе строительства нового комплекса по улице Казе. "Работы на земельном участке по улице Казе продолжаются, потому что нет окончательного решения", - отметила Райк.

В то же время, в коалиционном договоре записано, что переезд академии в Нарву остается актуальным.