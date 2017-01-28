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Кондитерская фабрика Порошенко прекратит работу в России

Фабрика Roshen в Липецке. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 11:51
Рубрика: За рубежом

Корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, прекратит производство продукции на своей фабрике в Липецке к апрелю текущего года.

В опубликованном в пятницу заявлении Roshen решение объясняется экономическими и политическими причинами, сообщила Русская служба Би-би-си.

Полная остановка производства на фабрике, которая выпускает карамель, ирис, желейные конфеты и печенье, запланирована на апрель, когда она выработает закупленное сырье. Производственные мощности будут законсервированы.

Владелец корпорации Roshen Петр Порошенко приобрел фабрику в Липецке в 2001 году. До избрания президентом Украины СМИ называли его "шоколадным королем". Порошенко во время избирательной кампании обещал продать кондитерский бизнес, но в итоге не стал этого делать, а в январе 2016 года сообщил о передаче акций в управление трастовому фонду Rothschild Trust.

В России неоднократно возникали претензии к липецкой фабрике Порошенко, и корпорация обвинила российские власти в попытке лишить ее возможности осуществить продажу активов в России. Кроме того, корпорация заявляет об "активной дискредитации деятельности фабрики в российских и украинских СМИ", а также о "давлении органов власти" на торговые организации, продающие конфеты Roshen. Кроме того, в России снизился "общий уровень покупательной способности населения", а производство корпорации в Липецке сократилось втрое.

Тем не менее, в 2014–2016 годах Roshen, по собственным данным, получила 72 млн долларов дивидендов от работы российской фабрики, сообщила газета "Коммерсант".

В Кремле позже отвергли версию о возможной политической подоплеке в случае с Roshen. "Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в администрации президента Украины сообщила, что решение об остановке фабрики принял "слепой траст". "Остановка производства снимает ряд вопросов, использовавшихся украинской оппозицией против Петра Порошенко. Мы предполагаем, что со стороны будут попытки ее (фабрику - ред.) отжать, но все равно идем на этот шаг", - сказал источник издания.

Андрей Крашевский
Редактор

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