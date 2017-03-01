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Самолеты ВВС США провели радиационную разведку у границ России

Иллюстративное фото. Фото: Генштаб Сил обороны Эстонии.
Cегодня 21:24
Рубрика: За рубежом

Два самолета ВВС США провели в среду радиационную и радиотехническую разведку над Баренцевым морем вблизи побережья Мурманской области в связи с появившимися данными о повышенном содержании радиоактивного йода-131 в атмосфере ряда европейских стран, свидетельствуют данные западных порталов, отслеживающих полеты военной авиации.

Так, по их информации, американский самолет WC-135C с бортовым номером 62-3582 и позывным FLORY58, предназначенный для выявления следов испытаний ядерного оружия, который вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, провел многочасовой мониторинговый полет в районе Кольского полуострова.

Вместе с ним в разведоперации был задействован самолет радиотехнической разведки ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным PULPY81, который также вылетел с авиабазы Милденхолл, сообщает Интерфакс.

Ранее французский ядерный центр сообщил, что в Европе в январе было зафиксировано повышенное присутствие в атмосфере радиоактивного йода-131. Изначально это обнаружили измерительные приборы на норвежской станции "Сванховд", которая расположена на границе с Мурманской областью.

Артур Тооман
Редактор

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