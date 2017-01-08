Яна Тоом: становиться кандидатом в мэры Нарвы я не собираюсь

Яна Тоом не готова променять Брюссель на Нарву. Фото: ERR

Депутат Европарламента Яна Тоом подумывает о том, чтобы баллотироваться на местных выборах в Нарве. Однако ее выдвижения в мэры третьего по величине города страны не планируется.

Накануне председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью ETV+, что на муниципальных выборах 2017 года Яна Тоом хочет выставить свою кандидатуру в Нарве.

"Я действительно об этом подумываю, это правда", - сказала в воскресенье, 1 января, Яна Тоом корреспонденту портала rus.err.ee.

"В первую очередь речь идет о моей поддержке списка Центристской партии в Нарве. С настойчивым предложением баллотироваться в Нарве ко мне обратилось местное отделение партии. И я пообещала коллегам поддержку. Но понятно, что идти на выборы в роли кандидата в мэры Нарвы я не собираюсь", - сказала Яна Тоом.

"Будучи депутатом Европарламента становиться мэром Нарвы - не хочу никого обижать, но это не равнозначная замена", - добавила политик.

Вместе с тем никаких окончательных решений пока не принято. Сама Яна Тоом по-прежнему готова баллотироваться и в Таллинне, если ей будет предложен пост мэра столицы.

"У меня еще не было переговоров по этому поводу с Юри Ратасом. Мы намерены обсудить с ним этот вопрос в январе. Поэтому пока о чем-то говорить преждевременно", - сказала Яна Тоом.