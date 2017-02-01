Нарва пока не знает, что делать с бесхозными вещами

Иллюстративное фото. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

Полиция периодически передает местным самоуправлениям бесхозные вещи, хозяева которых не нашлись. Среди последней партии находок, переданной Нарве, есть квадроцикл, алюминиевый кабель, водительское удостоверение, номера с автомобиля, карточки клиентов и многое другое. Городские власти пока не знают, что делать с находками и просто их хранят.

Городская управа Нарвы 25 января утвердила акт приема-передачи бесхозных вещей, полученных от полиции. В списке 61 наименование. Больше всего велосипедов, есть квадроцикл, автомобильные покрышки, мобильные телефоны, ключи, инструменты, кошельки, сумки, детские коляски. А есть вещи, хозяев которых установить не представляет труда - водительское удостоверение, автомобильные номера и карточки клиентов.

"Найденные вещи, которые принесли в полицию граждане или сами полицейские нашли на улице, хранятся в участке год. Если установить их владельца не удалось, их, по Закону о вещном праве, передают местному самоуправлению, которое может их использовать по своему усмотрению. Например, передать в школы или детские дома", - сказала порталу rus.err.ee сотрудник Нарвского отделения полиции Ольга Кулламаа.

По поводу автомобильных номеров и водительского удостоверения представитель полиции пояснила, что связаться с хозяевами этих вещей не удалось, на запросы они не ответили. Полиция оставляет у себя только утерянные паспорта и ИД-карты и, если их хозяева не находятся, то эти документы уничтожают. Водительские удостоверения к этой категории документов не относятся, и поэтому их передают местным самоуправлениям. Как распоряжаться муниципальным властям такими находками, правил нет.

Руководитель Хозяйственного департамента Нарвы Елена Скулачева сказал: "Будем хранить все эти вещи. В городе нет правил, как распоряжаться всем этим имуществом". А правил нет, потому что раньше полиция передавала городу всякий хлам. Сейчас же в списке много полезных вещей, которые можно было бы передать малоимущим горожанам или в детские учреждения. "Личные документы утилизируем", - добавила Скулачева.