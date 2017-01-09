В Ивангороде скопилась очередь из 1000 автомобилей, стремящихся попасть в Эстонию
На выезде из России в Эстонии, в приграничном Ивангороде, образовалась пробка из автомобилей. Более тысячи российских туристов, желающие попасть на праздники в Эстонию, вынуждены простаивать на границе.
Легковые машины выстроились вдоль Кингисеппского шоссе в два ряда, поскольку очередь никто не регулирует, некоторые стремятся проехать вне очереди, что вызвает возмущение ожидающих.
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