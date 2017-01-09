В Ивангороде скопилась очередь из 1000 автомобилей, стремящихся попасть в Эстонию

Не менее четырех человек погибли в результате двух взрывов заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо. Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля. Ответственность за эти нападения взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".