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Фирма ATKO Bussiliined грозит Нарве судом

Нарва. Фото: Сийм Лыви
Cегодня 11:51
Рубрика: Ида-Вирумаа

Организатор услуги общественного транспорта в Нарве, фирма ATKO Bussiliined, не получившая от города денег за перевозку льготников, пригрозила городу судом. Городские власти считают, что договор с транспортной фирмой предусматривает увеличение километража на 20% в рамках оговоренной суммы.

Руководитель фирмы ATKO Bussiliined Марго Томингас в своем письме, отправленным в Нарвскую горуправу 16 января, указал на то, что льготный проезд для нарвитян между Нарвой и садоводческими кооперативами не был предусмотрен договором, подписанным в 2015 году. Тем не менее, весной 2016 года городским собранием была обновлена система льготного проезда. В итоге с мая по октябрь 2016 года общая сумма, которую город задолжал фирме за льготников составила почти 30 000 евро, а общая сумма задолженности города перед фирмой составила 41 484 евро. Фирма требует погасить задолженность к 15 февраля 2017 года, в противном случае проблему решать будут через суд.

Как сказал "Северному побережью" старший специалист дорожного движения Хозяйственного департамента Нарвы Александр Куксин, согласно договору с фирмой у города есть право увеличить километраж на 20% в рамках оговоренных сумм, следовательно платить дополнительные деньги фирме город не обязан.

Проблема обозначилась в конце 2015 года, когда выяснилось, что проигравшая конкурс на перевозку пассажиров на городских линиях муниципальная фирма Narva Bussiliinid отказалась и от уездных маршрутов, которые, в том числе, обслуживали линии, связывающие приграничный город и садоводческие товарищества. Решения проблемы искали впопыхах. Часть уездных линий передали фирме Sebe AS, их оплачивает государственный Департамент шоссейных дорог. Часть досталась ATKO Bussiliined. Тогда же и была озвучена идея о 20% резерве, предусмотренном договором с фирмой, за счет этого резерва планировалось обеспечить сообщение между Наровй и дачами.

Артур Тооман
Редактор

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