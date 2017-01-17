Осиновский: правительство продолжит участвовать в создании новых рабочих мест в Ида-Вирумаа

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский посетит Ида-Вирумаа. Фото: ERR

Новое правительство Эстонии продолжит предпринимать шаги как по профилактике безработицы, так и по созданию новых рабочих мест в Ида-Вирумаа.

Об этом перед намеченным на среду, 11 января, визитом в Ида-Вирумаа заявил министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

В рабочих планах министра - посетить йыхвиское бюро Кассы по безработице, встретиться с зубными врачами в Нарве и пообщаться с нарвитянами, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел. Открытая встреча горожан с министром начнется в 17:30 в Нарвском колледже Тартуского университета.

В бюро Кассы по безработице в Йыхви Осиновский обсудит с главой отделения учреждения в Ида-Вирумаа результаты внедрения особых мер, предназначенных для региона, и приоритеты на новый год.

"Самая главная цель нового правительства - это уменьшение социального, экономического и регионального неравенства в Эстонии", - сказал Евгений Осиновский.

Начиная с июля 2016 года через Кассу по безработице можно получить финансируемые из Европейского фонда адаптации к глобализации услуги, цель которых – помочь сокращенным работникам сланцевой и химической промышленности. Всего в течение двух лет планируется, что дополнительную поддержку получит по меньшей мере 800 человек, которые смогут получить уровневое образование и более углубленно изучать эстонский язык.

Главной темой встречи с зубными врачами станет компенсация за лечение зубов для взрослых пациентов.

Начиная с 1 июля 2017 года взрослым пациентам будет компенсироваться до 30 евро в год за услуги зубного врача. До 85 евро в год увеличится сумма компенсации за услуги зубного тем, кто и сейчас получает возмещение – пенсионеры по нетрудоспособности, пенсионеры по старости, лица старше 63 лет, беременные, матери детей до года и люди с повышенной необходимостью лечения зубов. Для пожилых сохранится компенсация зубных протезов - 255,65 евро на три года, а лечение пациентов до 19 лет останется по прежнему бесплатным.