Мэр Нарвы отказался от поездки в грузинский Кобулети

Здание мэрии Кобулети. Фото: Сергей Михайлов/RUS ERR

Мэр Нарвы Тармо Таммисте второй год подряд отказался от поездки в расположенный на берегу Черного моря грузинский город-курорт Кобулети.

Приглашение принять 30 июня участие в городском национальном празднике "Кобулетоба" поступило в мэрию Нарвы в минувшую пятницу, 27 января.

Во вторник, 31 января, глава Нарвы Тармо Таммисте ответил на это письмо официальным отказом, сославшись на занятость.

В сентябре 2015 года поездка нарвской делегации в Кобулети вызвала в городе небольшой скандал, поскольку оппозиция посчитала ее неоправданной.

В Грузию тогда поехали занимавший на тот момент пост мэра Эдуард Эаст и депутаты горсобрания Олев Силланд, Федор Овсянников, Наталья Умарова и Надежда Черкашина.

Согласно командировочным документам, поездка представителей власти обошлась в 3576 евро. В течение недельной поездки у них состоялась двухчасовая встреча с мэром курортного города Кобулети, по итогам которой был подписан договор о дружбе.

Прошлым летом мэра Нарвы (уже Тармо Таммисте) также звали в Кобулети, но он от поездки отказался.