Решение оставить детское отделение в Нарвской больнице не скажется на возможности приобрести новое оборудование

Нарвские активисты, отстоявшие детское отделение местной больницы, до сих пор не могут поверить в то, что смогли добиться своего. Власти уверяют, что дело не в приближающихся выборах, а в больнице больше не ищут новых способов сэкономить.

Нарвитяне смогли отстоять детское отделение в Нарвской больнице. Достучаться до руководства медучреждения и властей помог пикет возмущенных родителей, который прошел в начале декабря перед зданием горсобрания. Тогда около 60 обеспокоенных родителей выступили против реорганизации детского отделения ради экономии больничных средств. И добились своего. Совет Нарвской больницы принял политическое решение остановить планируемую реорганизацию и сохранить детское отделение как отдельную структуру.

"Люди не очень привыкли к тому, что они своей инициативой могут что-то изменить в городе. А сейчас, под Новый год, действительно приятно осознавать, что инициатива может достигнуть цели. Закрытия детского отделения не будет, сокращения койко-мест не будет и медсестры останутся на своих местах", – сказала представитель инициативной группы Татьяна Бохан.

Целью реорганизации детского отделения в Нарвской больнице была экономия средств: в отделении 20 койко-мест, а заполнено в среднем только половина.

Как отметил председатель совета Нарвской больницы Алексей Воронов, судьба детского отделения – это политический вопрос, но выборы здесь абсолютно не причем. "Может быть, если бы не было народной инициативы, то вопрос бы прошел более гладко. С экономической точки зрения, решение правления больницы было полностью обоснованным. Однако после рассмотрения мнения горожан и экономической обоснованности этого вопроса решили, что горожане для нас дороже. Выборы здесь абсолютно не причем, потому что до них еще долго – до осени следующего года", – пояснил Воронов.

По словам руководителя больницы Олева Силланда, конфликта или противоречий между правлением и советом больницы не существует. Решение сохранить детское отделение не скажется на возможности учреждения приобрести новое медицинское оборудование и развивать услуги больницы.

Как добавил Воронов, в случае недостатка средств на покупку нового оборудования, больница сможет просить городские власти о выделении финансовой помощи из городского бюджета.