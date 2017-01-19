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Бывшего нарвского префекта Артура Пярноя обвинили в преступлении

Иллюстративная фотография. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 10:31
Рубрика: Ида-Вирумаа

Вируская окружная прокуратура обвиняет бывшего полицейского префекта Нарвы и бывшего члена горсобрания, на данный момент работающего юристом Артура Пярноя в присвоении денег, а также подделке и предоставлении фальшивых документов суду.

Согласно обвинению, будучи членом правления Sidiv Õigusbüroo OÜ, Пярноя присвоил в 2013 году находящиеся во владении фирмы, но принадлежащие другому человеку 19 173,49 евро, сказала пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова порталу ERR Uudised.

Речь идет о 300 000 крон, которые этот человек одолжил фирме на основании заключенного 22 июля 2008 года договора о займе.

Согласно обвинению, Пярноя подделал договор займа и представил суду фальшивый договор вместе с заявлением.

Следствие выявило, что Пярноя действовал с целью оставить эти деньги своей фирме и себе, подделав и представив суду поддельные документы.

Кроме Пярноя обвинение в подделке и использовании фальшивых документов получила фирма Sidiv Õigusbüroo как юридической лицо. Также одного из работников фирмы обвиняют в подделке документов и даче ложных показаний.

Ирина Киреева
Редактор

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