Законность смены власти в Нарва-Йыэсуу установит специальная проверка

Городское собрание Нарва-Йыэсуу. Фото: ERR

Старейшина Ида-Вирумаа Андрес Ноормяги инициировал специальную проверку, которая должна установить, была ли законной смена власти в горсобрании Нарва-Йыэсуу, а также дать ответ на другие вопросы.

Поводом для возбуждения административного надзорного производства в отношении ряда принятых горсобранием Нарва-Йыэсуу решений стало предложение об объединении курортного города с Нарвой, передают утренние теленовости ETV+.

Напомним, группа депутатов, устроивших смену власти в Нарва-Йыэсуу, направило предложение о начале данных переговоров своим нарвским коллегам в конце прошлой недели.

По оценке Ида-Вируской уездной управы, есть все основания считать, что это предложение идет вразрез с действующим законодательством и ранее принятым решением о слиянии Нарва-Йыэсуу с волостью Вайвара.

Помимо этого, по мнению уездной управы, вызывает вопросы о своей законности и сама процедура смены законодательной власти в Нарва-Йыэсуу, где сейчас сразу два человека - Инге Мушкина и Калле Кекки - считают себя председателем горсобрания.