ОЭСР рекомендует Эстонии снизить долю горючего сланца в национальной экономике

Экономика

Эстония должна предпринять дополнительные усилия для снижения доли горючего сланца в энергетическом балансе страны в пользу экологичных источников энергии, считают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Эстонии рекомендуется принять меры по повышению эффективности своей энергетики, в больших объемах закупать "чистую" энергию на европейском рынке электричества, а также наращивать инвестиции в технологии, использующие восстанавливаемые источники энергии, говорится в опубликованном в среду отчете ОЭСР о состоянии окружающей среды в Эстонии.

По оценке экспертов организации, из-за продолжающейся добычи горючего сланца в сравнительном анализе стран-членов ОЭСР Эстония занимает первое место по выбросам углекислого газа на единицу ВВП и третье – по энергоемкости.

70% энергии в стране производится с помощью горючего сланца, и в 2014 году выбросы углекислоты на единицу ВВП в Эстонии составили 533 тонны при среднем показателе по ОЭСР 226 тонн. В 2000-2014 годах этот показатель вырос на 23% при росте экономики за тот же период в 64%, что стало наиболее быстрым ростом выбросов CO2 среди стран ОЭСР после Турции и Южной Кореи.

"Во имя процветания экономики, здоровья и благополучия людей Эстония должна найти способ, как настроить свою экономику на зеленый лад", - заявил директор ОЭСР по вопросам экологии Саймон Аптон на презентации отчета в Таллинне.

ОЭСР подчеркивает в своем отчете, что снижение доли горючего сланца в экономике Эстонии должно происходить с учетом социальной ответственности. Это означает, что занятым в сланцевой энергетике людям надо обеспечить возможности переобучения, поиска новой работы, сохранения социальных гарантий.