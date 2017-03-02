Преподавание русского языка детям-билингвам может стать проблемой в эстонской школе

Все чаще родители детей с родным русским языком выбирают для своих детей школу с эстонским языком обучения, отмечают в Министерстве образования. В таком случае проблем с изучением госязыка вроде нет, однако трудности могут появиться с освоением русского языка, который в эстонских школах преподают как второй иностранный.

Как пояснили журналисту rus.err.ee в Министерстве образования и науки, государственная программа предусматривает изучение двух иностранных языков в школах, причем обучение первому (иностранный язык А) начинается с первой школьной ступени (1 - 3 класс). В качестве языка А учат английский, французский, немецкий или русский язык. То, какой язык выбрать в качестве первого иностранного, решает школа. Изучение второго иностранного языка начинают со второй школьной ступени (4 - 6 класс). В основном школы при поддержке родителей выбирают первым иностранным языком английский, а вторым в 80% – русский.

"Все чаще родители детей с родным русским языком выбирают для своих детей школу с эстонским языком обучения. Обучение русскому языку в эстонских школах не на таком уровне, как мы бы хотели – как для эстоноязычных, так и для русскоязычных учеников", – отметила руководитель отдела общего образования министерства Ирене Кяосаар.

На государственном уровне нет методик преподавания русского языка для обучения детей-билингвов. Представьте ситуацию: ребенок, владеющий языком как минимум на разговорном уровне, на уроке должен разучивать элементарные диалоги на тему "Меня зовут", "Мой город", "Моя семья" и т.п.

"Да, такие дети начинают подсказывать другим, мешать учителю. Да, сложно. А что делать? Приходится справляться", – рассказала учитель русского языка Лаагнаской гимназии Галина Нооркыйв.

С 15-ю русскими учениками справиться легче, чем с пятью

По статистике столичного департамента образования в самом русском районе Таллинна – Ласнамяэ – две гимназии с эстонским языком обучения: Лаагнаская гимназия и Куристику. На призыв rus.err.ee обрисовать реальную картину откликнулась только администрация Таллиннской Лаагнаской гимназии, в которой из 700 учеников более 200 – из русскоговорящих семей.

В этой школе в качестве второго языка в шестом классе выбирают либо немецкий, либо русский. Как отметила Галина Нооркыйв, как правило, русский язык выбирают эстонцы, а немецкий – русские.

"У нас много русскоговорящих детей, поэтому у нас есть возможность объединить их в нормальную полноценную группу - 15 человек из параллели - и обучать отдельно по разработанной на личном энтузиазме программе. Дирекция идет навстречу", – отметила педагог. Галина Нооркыйв начала разрабатывать программу обучения детей-билингвов 12 лет назад.

В других школах ситуация другая. Если в классе два русских ученика, то учитель дает им дополнительные задания. Проблемы начинаются, когда в классе – пять русских учеников. "Задача учителя – научить эстонца русскому, поэтому он больше внимания уделяет им. У преподавателя просто нет времени заниматься отдельно русскоговорящими учениками. Учитель в такой ситуации может дать русским ребятам тему шире, чем эстонским. Если родители хотят более глубокого изучения языка, тогда они должны нанимать репетиторов".

Печальная эволюция

Галина Нооркыйв отметила печальную эволюцию: "Первые русские ребята лет десять назад приходили подготовленными, они знали "Сказку о царе Салтане" А.С. Пушкина, сказку о волшебном слове В. Осеевой. Сейчас редко кто из детей знает алфавит. С ними приходится начинать как и с эстонцами – учиться читать".

Есть и такая особенность: русские дети, приходящие на урок русского языка, уверены в том, что знают все. "Русский язык сложный. Если английский дети могут выучить сами, то русский – нет. Русский, как и эстонский язык, без литературы выучить нельзя", – уверена педагог.

Министерство ищет способы решения проблемы

Для того, чтобы поддержать владение русским языком учеников с родным русским языком в эстонской школе, Министерство образования и науки в сотрудничестве с Таллиннским университетом в 2013-2014 году инициировало и финансировало двухлетнюю программу "Kaks keelt – üks meel" (Два языка – один дух), целью которой является создание для двуязычных учеников оптимальной технологии при изучении русского языка. В рамках программы готовили методические и дидактические материалы, а также проводили их тестирование в некоторых столичных школах с эстонским языком обучения при помощи учителей русского языка.

Материалы предлагали учителям, которые обучают русскому языку как иностранному в школах с эстонским языком обучения, и в чьих классах есть русскоговорящие ученики.

"В ближайшее время мы планируем вновь поднять этот вопрос с учителями русского языка как иностранного, поскольку считаем, что ситуацию надо улучшить", – сказала руководитель отдела общего образования министерства Ирене Кяосаар.

По ее словам, основной проблемой является то, что обычно детей, которым необходимо специальное преподавание русского языка, в классе единицы, а способность преподавателя дифференцировать – низкая. "И это в отношении всех предметов – учителю приходится одновременно заниматься успевающими и отстающими в знаниях, одаренными и не очень", – добавила она.

Этой темой занимаются при базовой подготовке учителей и во время курсов по повышению квалификации. Кроме этого школа свободна так организовать работу ученика, чтобы он не должен был присутствовать на уроках и мог посвятить это время изучению других предметов, отметили в министерстве.