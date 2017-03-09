Во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министр Юри Ратас заявил, что жил во времена оккупации и знает, что это такое, в связи с чем он настоял на продолжении переговоров с Россией по вопросу Украины.

По словам премьер-министра, оккупация Крыма и военное вмешательство в восточную часть Украины подорвали безопасность Европы, а также нарушили международное право, написал портал uudised.err.ee.

"Мы должны быть открыты к диалогу с Россией на заседании Совета Россия-НАТО. Главным вопросом переговоров должна оставаться Украина, но также важно обсуждать восстановление территориальной целостности Грузии и Молдовы", - отметил Ратас.

"Я жил во времена оккупации и знаю, каково это. У свободы есть своя цена", - добавил премьер-министр.

Говоря о прибытии вооруженных сил союзников в Эстонию, Ратас сказал, что главная цель этих сил в Эстонии, Норвегии, Германии, Турции или Румынии — благополучие людей и защита нашего образа жизни.

"Нахождение военных сил НАТО на территории альянса — это сдерживающий фактор, а не угроза", - сказал он. "По этой причине эстонцы поддерживают присутствие британских, французских и датских военных на территории Эстонии", - добавил Ратас.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что располагая войска на территории Балтийских стран и в Польше, НАТО не желает усилить напряжение в отношениях с Россией. Он пояснил, что альянс использует пропорциональные методы, чтобы не провоцировать новую гонку вооружений или холодную войну.