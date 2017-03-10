Минобр не будет делать поблажек Нарвской школе для взрослых

Министерство образования и науки не будет делать исключение для Нарвской школы для взрослых в вопросе языка преподавания, однако готово помогать ученикам повысить знания эстонского языка. В ближайшие месяцы чиновники в рамках обсуждения темы образования взрослых обсудят ситуацию и в этой школе.

Городская управа Нарвы 8 марта, как писал портал rus.err.ee, утвердила изменения в уставе Нарвской школы для взрослых. Теперь эта школа, как и все остальные школы Эстонии, стала школой с эстонским языком обучения, где не менее 60% предметов должно преподаваться на госязыке. У школы была 5-летняя отсрочка до 1 сентября 2016 года.

Школа через попечительский совет и местные власти просила правительство Эстонии сделать для нее исключение и разрешить ей продолжить преподавание большинства предметов на русском языке, обосновав свою просьбу тем, что ученики — взрослые люди - слабо владеют эстонским языком. Правительство ничего школе не ответило.

В начале февраля в Нарву приезжала министр образования Майлис Репс, однако на встрече с руководством города вопрос Нарвской школы для взрослых не обсуждался.

На посланные министру вопросы ответила руководитель отдела общего образования министерства Ирене Кяосаар. Из ответа чиновника министерства следует, что исключений для Нарвской школы для взрослых не будет.

"Для всех гимназий установлена государственная учебная программа, которой должны руководствоваться и гимназии для взрослых. Если говорить об обучении эстонскому языку взрослых, то мы должны говорить об учащихся, у которых был большой перерыв в учебе. В 2014 году был первый выпуск по системе 60/40, поэтому можем говорить о тех, кто закончил учебу раньше, то есть приблизительно о 23-летних и старше - таких в Нарвской гимназии для взрослых примерно 20%", - говорится в ответе чиновника.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы оказывать поддержку Нарвской школе для взрослых, чтобы повысить у учащихся уровень владения эстонским языком, прежде, чем они начнут изучать предметы на эстонском языке", - добавила Каяосаар.

В ближайшие месяцы в Министерстве образования и науки будет обсуждаться вопрос образования для взрослых, в том числе и вопрос гимназического образования для взрослых. В рамках этого обсуждения обсудят и вопрос Нарвской школы для взрослых.